Le Buzz du Jour – Canal+ lance “Calls”, une série télé sans images

L’idée a déjà fait ses preuves sur YouTube. En octobre 2016, Timothée Hochet, jeune passionné de cinéma, partage sa création artistique sur la plateforme. Intitulée “Calls (expérience auditive)”, son œuvre a la particularité de se présenter sans images. Sa vidéo compte plus de 450.000 vues et des centaines de commentaires d’internautes qui croient en son idée et en veulent plus.

Timothée Hochet a réalisé dix épisodes pour Canal+ qui seront à découvrir dès le 15 décembre. Chacun des dix d’épisodes dure environ dix minutes. Les téléspectateurs pourront reconnaître les voix de comédiens et comédiennes de renom parmi lesquels Mathieu Kassovitz, Gaspard Ulliel, Charlotte Le Bon, Baptiste Lecaplain ou encore Kyan Khojandi.