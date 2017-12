Le Buzz du Jour : Des célébrités apportent leur soutien à un garçon victime de moqueries

La mère de Keaton Jones a posté vendredi cette vidéo sur Facebook, expliquant que c’était à la demande de son fils. Ce dernier l’avait implorée de venir le chercher à l’école car il avait peur d’être persécuté à la cantine. « Ils se moquent de mon nez, il disent que je suis moche, ils disent que je n’ai pas d’amis », explique Keaton en s’interrogeant sur les raisons du harcèlement dans la vidéo, vue 22 millions de fois et partagée à plus de 430 000 reprises. « Ils me versent du lait dessus et mettent du jambon sur mes habits, ils me jettent du pain.»

« Je n’aime pas ce qu’ils me font et bien sûr je n’aime pas qu’ils le fassent à d’autres », ajoute-t-il, le visage ruisselant de larmes. « Les gens qui sont différents n’ont pas besoin d’être critiqués pour ça, ce n’est pas leur faute », poursuit-il. « Si on se moque de vous, ne vous laissez pas embêter par ça, restez forts, simplement », dit-il encore, « ça ira mieux un jour ».

Meet Keaton Jones a very smart little boy who is being bullied at school. This video is heartbreaking!! I want to bring Keaton to Vegas and hang out at UFC Headquarters. If anyone knows how i can reach the family please let me know. Thank u everyone Publié par Dana White sur samedi 9 décembre 2017



Plusieurs stars ont réagi et ont soutenu le jeune garçon !

I #StandwithKeaton. Keaton baby, just know you’re not alone. There are so many people who come out of bullying so much stronger and you will be one of them!! God bless you sweetheart. https://t.co/LdCAy2lDHu — Demi Lovato (@ddlovato) 11 décembre 2017

This broke my 💔 today. Please be kind to one another. #standwithkeaton https://t.co/8XBbFmnuc1 — KATY PERRY (@katyperry) 10 décembre 2017

Say lil Man U gotta friend in me for life hit me on dm so we can chop it up love is the only way to beat hate 👊🏾☝🏾 Une publication partagée par snoopdogg (@snoopdogg) le 10 Déc. 2017 à 7h50 PST