Le Buzz du Jour : David Pujadas révèle avoir porté une perruque

Eté 2008, le présentateur se rend chez le coiffeur…« Ce n’était pas mon coiffeur habituel et quand je me réveille, j’ouvre les yeux, il m’avait tondu, a-t-il raconté en riant. J’avais une coupe, ce n’était même pas pour faire l’armée, c’était quasiment tondu. Donc panique générale à quarante-huit heures de reprendre l’antenne. »…« Je fais le tour des magasins de Paris, ce n’était pas ma spécialité, et je trouve une sorte de perruque »

« Pendant quinze jours, j’ai présenté le journal avec une perruque »

Le résultat est plutôt réussi, mais le présentateur finit par être démasqué. « Pendant quinze jours, j’ai présenté le journal avec une perruque, avoue-t-il. Personne ne s’est rendu compte de rien jusqu’au moment où “Voici” a découvert le pot-aux-roses, je ne sais pas comment, c’est peut-être une maquilleuse qui avait vendu la mèche. »

David Pujadas révèle avoir présenté le JT de 20 heures de France 2 avec une perruque

Lire sur @TVMAG : https://t.co/n2V9iYGFiK pic.twitter.com/s6M45CPSm6 — Damien Mercereau (@DamienMercereau) 1 février 2018