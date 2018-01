Le Buzz du Jour : Ces enfants font un bain moussant géant

Cette famille n’a pas lésiné sur la bouteille de shampoing. Sous les yeux ébahis des enfants, fous de joie, ce bain moussant s’est transformé en véritable expérience vertigineuse, pour le plus grand plaisir des internautes. Sur Facebook, la vidéo publiée sur le compte de “Good Husband Movement – LoveTap”, a déjà fait plus de 118.000 vues en moins de 24h. Sous cette montagne de bulles, on ne sait en revanche pas combien de bouteilles vides se cachent.

