Une vidéo circule sur le net depuis ce week-end et annonce le retour de “Friends” au cinéma.

Fausse bande annonce mise en ligne par Smasher :”quelques années après la saison finale, quand Ben et Emma ont grandi. Mike et Phoebe ont des problèmes avec leur mariage, Monica et Chandler se séparent, Joey n’a toujours pas trouvé l’amour et Ross et Rachel ont des soucis après des années sans sortir ensemble”.

Mais il n’y aura pas de film, ni un retour de la série.