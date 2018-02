Le Buzz du Jour : Le futur parc aquatique d’Europa Park

Le parc aquatique Rulantica d’Europa Park commence a sortir de terre et l’hôtel à thème a déjà atteint le septième étage. Un investissement de plus de 100 millions d’euros, le plus important de toute l’histoire du parc d’attractions. Avec ses 276 chambres et ses 28 suites, il devrait accueillir chaque année 600 000 visiteurs et baigneurs. Les premiers clients devraient pouvoir découvrir les lieux au printemps prochain. A partie de l’automne 2019, le parc aquatique devrait être ouvert toute l’année.