Le Buzz du Jour : La glace la plus dangereuse au monde

Surnommée “Respiro del diavolo” (“souffle du diable” en français), cette glace est vendue dans le café Aldwych à Glasgow, en Écosse. La crème glacée “la plus dangereuse au monde est 500 fois plus épicée que la sauce Tabasco. Pour servir une telle préparation, le personnel se munit de gants de protection. La glace “Respiro del diavolo” est réservée aux personnes majeures. De plus, avant de consommer cette friandise, l’établissement fait signer aux acheteurs une décharge prévenant des risques liés à sa consommation.