Le Buzz du Jour : Justin Timberlake fait le show à la mi-temps du Super Bowl

Justin Timberlake a rendu hommage à Prince ce dimanche 4 février lors de sa prestation à la mi-temps du Super Bowl, qui se déroulait dans la ville de l’artiste décédé en avril 2016. “C’est pour vous, Minneapolis!”, a crié Justin Timberlake, avant de se lancer dans un duo virtuel avec Prince.

Justin Timberlake a également chanté ses plus grands hits, “Rock Your Body” à “Can’t Stop the Feeling”, en passant par “SexyBack”, “My Love” ou le tout récent “Filthy”.



Le show s’est terminé dans le public par un selfie avec un fan.