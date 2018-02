Le Buzz du Jour : Lancement du Falcon Heavy de SpaceX

La fusée Falcon Heavy,la plus puissante du monde a décollé, avec un Roadster de Tesla qui continue sa route vers Mars. Mais pour y transporter des humains, il faudra attendre la prochaine fusée de SpaceX.

Un décollage parfait

Avec 27 moteurs Merlin, le Falcon Heavy génère une poussée de 2.500 tonnes équivalentes à 18 Boeing 747, et est capable d’emporter une charge de 63 tonnes. SpaceX avait déjà réussi une vingtaine d’atterrissages, sur Terre ou en mer. Elon Musk a décidé de s’offrir un coup de pub monumental en installant un Roadster de Tesla dans la tête de la fusée, au son de Space Oddity et de Life on Mars de David Bowie. Grâce à des caméras placées de chaque côté, SpaceX a offert pendant plusieurs heures un livestream assez irréel du mannequin en scaphandre Starman, au volant de la décapotable rouge, la Terre en arrière-plan.

Ceci, mesdames et messieurs, est un moment historique. L'atterrissage de deux boosters de fusée de SpaceX en vidéo, pour ceux qui l'ont raté #FalconHeavy