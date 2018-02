Le Buzz du Jour : Un match de foot arrêté après neuf cartons rouges

Dans la nuit de dimanche à lundi, un gros derby avait lieu au Brésil entre Vitoria et Bahia. Alors que Vitoria mène 1-0, Bahia obtient un pénalty et revient à 1-1. L’attaquant qui a marqué a célébrer son but devant les fans locaux, ce qui ne plaît pas du tout au gardien de Vitoria. Une petite échauffourée qui tourne ensuite à la bagarre générale.

Suite à cet incident, l’arbitre dégaine les cartons rouges : trois pour Vitoria, quatre pour Bahia (dont deux pour des joueurs sur le banc). Et 20 minutes plus tard, ce sont deux autres joueurs de Vitora qui sont expulsés… obligeant l’arbitre à arrêter le match.

🇧🇷 It's all kicking off in Brazil. Bahia vs Vitoria. FIIIIIGHT! pic.twitter.com/QS94UNjYJS — Now Football (@Now__Football) 18 février 2018