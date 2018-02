Le Buzz du Jour : Sa mère la croyait portée disparue, elle participait à une émission télé

Rebekah Martinez a été signalée portée disparue en novembre par sa mère. La jeune femme n’a en fait pas disparu et passait même à la télévision américaine. Sa mère n’ayant pas de nouvelle d’elle depuis le 12 novembre, a alerté les services de police de la disparition de sa fille. Rebekah Martinez participé en fait à l’émission de téléréalité The Bachelor.

MOM. how many times do I have to tell you I don’t get cell service on The Bachelor?? https://t.co/iYnxQCIZBt

— bekah martinez ♡ (@whats_ur_sign_) 2 février 2018