Le Buzz du Jour : Le pape célèbre un mariage à bord de l’avion

Le pape François a marié jeudi religieusement à bord de l’avion qui le transportait entre deux villes au Chili une hôtesse et un steward, une première, a constaté l’AFP.

Au terme de la cérémonie célébrée à l’écart et en présence d’un témoin, les deux employés de la compagnie Latam ont signé un certificat signé de la main du pape “François”.

Carlos Ciuffardi, 41 ans, et Paula Podest, 39 ans, étaient déjà mariés civilement depuis 2010 et ont deux enfants. Il n’avaient pas pu se marier religieusement à l’époque car l’église où la cérémonie devait avoir lieu avait été détruite dans un tremblement de terre.