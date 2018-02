3.000 œufs, 400 kg de mascarpone, 400 kg de biscuits à la cuillère et surtout 420 litres de café… Ces quantités ont été nécessaires pour réaliser le plus long tiramisu du monde. Le dessert fait près de 270 mètres de long (266, 90 mètres pour être exact).

Pour assembler ce “monstre de crème”, 30 chefs pâtissiers et 10 volontaires se sont relayés.