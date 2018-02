Le Buzz du Jour : Rihanna porte un T-shirt “I hate Rihanna”

Rihanna a fêté ses 30 ans hier. Elle a publié sur son compte Instagram un cliché d’elle portant un T-shirt rose sur lequel est inscrit “I hate Rihanna”, traduisez… “Je déteste Rihanna”….”Le dernier jour de ma vie où je peux prendre une mauvaise décision et la mettre sur le compte de la vingtaine”, a déclaré la chanteuse.

Rihanna shares sultry bra-free Instagram after donning 'I hate Rihanna' t-shirt on eve of 30th birthday https://t.co/17uTphLc73

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 20 février 2018