Le site Wobbling Willy, propose de personnaliser ses jouets coquins avec la tête de la personne de votre choix. Il suffit d’envoyer la photo de la personne à siliconer. Pour que la figurine soit le plus réaliste possible, les clients peuvent donner des précisions sur les cheveux, les yeux et la couleur de la peau, envoyer des photos de profil et de dos. La tête en argile est séparable du sextoy de 19 cm en silicone. Le produit à 99$ pièce est en rupture de stock.