Amirah O’Neal, fille de Shaquille O’Neal a été gâtée pour ses 16 ans. Pour son anniversaire, l’ancien pivot des Los Angeles Lakers et du Heat de Miami a loué, l’intégralité du toit de l’hôtel W à Hollywood et a fait venir le rappeur YG. Shaquille O’Neal et son ex-femme ont offert à Amirah une Mercedes-Benz classe-G. Shaquille O’Neal a dépensé pour l’anniversaire….un million de dollars !