Vous êtes fans de Rush Hour ? Après dix ans d’attente, le 4ème volet est en préparation. Chris Tucker a annoncé que le prochain opus sera ” le plus rush de tous les rush “. Jackie Chan serait évidemment présent ” Jackie est prêt et nous voulons faire cela d’une façon que les gens ne l’oublient jamais “. Ça promet…” Lors des sept dernières années, nous avons refusé et encore refusé les scripts qui nous ont été proposés ” a reconnu Chris Tucker.