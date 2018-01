Wesley Byrne, 25 ans, vit dans la banlieue de Manchester. Ce caissier de chez ASDA, une chaîne de supermarché britannique low-cost, a vu sa vie changer à cause de Ed Sheeran. Wesley Byrne ressemble au chanteur de Shape Of You et est poursuivi par des fans de Ed Sheeran, pensant avoir affaire au chanteur… « J’ai cherché son nom sur Google, et ça m’a choqué de voir à quel point on se ressemblait. »…dit-il !

Photos Facebook Wesley Byrne