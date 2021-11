Dans le cadre de cette mission, vos tâches sont :

- Installer et entretenir les réseaux de canalisation

- Poser les tuyaux, effectuer les raccordements et contrôler l'installation

- Effectuer des essais de pression avec de l'eau ou de la fumée

- Détecter les fuites éventuelles

- Remettre en état la chaussée, les trottoirs et les caniveaux

