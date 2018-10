Cardi B arrêtée après une bagarre dans un club de strip-tease

Cardi B a été arrêtée lundi matin par la police new-yorkaise, suite à une bagarre fin août dans un club de strip-tease. Le groupe dans lequel elle se trouvait le 29 août au Angels Strip Club, dans le quartier de Queens, aurait jeté du mobilier sur d’autres personnes du club, blessant légèrement aux jambes une employée de l’établissement. Cardi B s’est rendue dans un commissariat du Queens lundi matin, après que la police eut indiqué vouloir l’interpeller. Elle a été inculpée pour agression et mise en danger d’autrui et remise en liberté. Elle passera devant un juge le 29 octobre. Le chef d’accusation d’agression au troisième degré, le moins sérieux pour une agression, est passible, dans l’Etat de New York, d’un an d’emprisonnement et de 1.000 dollars d’amende.