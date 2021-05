Au sein d'un site industriel/logistique, vous effectuez les opérations suivantes à l'aide des CACES 3 et 5 :

la réception, le stockage et l'expédition des marchandises.

Vous êtes également amenés à faire de la préparation de commandes et de l'emballage.

Poste en horaires d'équipe 2X8.

Profil recherché

Vous êtes impérativement titulaire des CACES 3 et 5 à jour et bénéficiez d'au moins 1 an d'expérience en conduite des chariots.

Vous maîtrisez le gerbage en hauteur des marchandises.

Vous êtes polyvalent, rigoureux et faite preuve de flexibilité.

