préparation de commandes et manutention.

chargement et déchargement à quai

Nous recrutons pour l'un de nos clients, spécialisés dans le transport et la logistique, un cariste titulaire des CACES 3 et 5.

Profil recherché

Vous êtes obligatoirement titulaire des CACES 3 et 5 à jour et bénéficiez d'une expérience d'au moins 1 an en tant que cariste.

Vous êtes polyvalent, rigoureux et autonome.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-20amd9xlco.html