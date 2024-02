Le Clous de Mulhouse et le BVE de l’UHA fêtent Carnaval, vendredi 16 février,

20h- minuit au Noumatrouff de Mulhouse. !Au programme : concours de déguisement, DJ sets,

tartes flambées et autres surprises...Venez avec votre plus beau déguisement ! Pleins de

cadeaux à gagner: des billets d’entrée pour Disneyland Paris, casque audio Bose, box bien

être.

L’entrée est gratuite pour les étudiants avec billet d’entrée

(https://my.weezevent.com/carnaval-2024-clous-x-uha) et votre carte d’étudiant à l’entrée (ou

autre justificatif d’études).