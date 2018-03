Cats On Trees : le nouvel album sort aujourd’hui

Cats On Trees, c’est un duo piano/batterie dont le premier album éponyme paru en 2013 a rencontré un succès incroyable. Cet album, porté par les hits « Sirens call » & « Jimmy », s’est écoulé à plus de 220 000 exemplaires (double disque de platine), accompagné d’une tournée de 2 ans avec plus de 200 dates en France. Après 3 ans d’attente, Cats On Trees revient avec Neon, un nouvel album à paraître le 16 mars. Dix titres d’une efficacité et d’un charme redoutable, où l’on retrouve l’écriture de mélodies hors pair sur des rythmes pop-électro et cette mélancolie heureuse qui les distingue. « Keep On Dancing », est le premier titre coloré et affirmé extrait de ce nouvel album.