Ce contrôleur est capable d’annoncer l’arrivée en gare en 13 langues

A l’approche de Brussels Airport, les accompagnateurs de train SNCB sont censés annoncer l’arrivée en gare en quatre langues: le néerlandais, le français, l’anglais et l’allemand: “Mesdames et messieurs, nous arrivons en gare de Brussels Airport Zaventem…” Mais l’un d’entre eux est capable de beaucoup mieux, comme l’illustre la vidéo en tête d’article. L’homme s’est filmé récitant le message d’annonce en pas moins de 13 langues: néerlandais, français, allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, arabe, turc, roumain, lingala, japonais et même esperanto, le tout avec l’accent.