Marc un papa de 3 enfants assistait au ballet d’une de ses filles, Bella. Terrifiée, la petite fille n’a plus voulu danser et elle s’est mise à pleurer. Le papa qui était assis dans le public et tenait dans ses bras un autre enfant n’a pas hésité à monter sur scène pour rassurer sa fille et esquisser quelques pas de danse avec elle.