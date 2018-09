De 2003 à 2007, Céline Dion s’est produit 717 fois à Las Vegas avec le spectacle A New Day, avec presque 3 millions de tickets vendus et 400 millions de dollars de recettes. Elle a ensuite repris une seconde résidence en 2011. Encore un succès avec pratiquement 1,5 million de billets vendus pour 240 millions de dollars de recettes. En tout, Céline Dion a donné plus de 1 000 représentations et cumulé plus de 600 millions de dollars de recettes !