La star canadienne a dévoilé sur son compte Instagram ce lundi 12 novembre, une vidéo dans laquelle on la voit se faire menotter et plaquer au sol ! On l’entend juste “c’est bon c’est bon, je suis Céline Dion”, avant que la vidéo ne renvoie vers le site celinununu.com, une marque unisexe de vêtements pour enfants. En légende, elle a écrit “Grand dévoilement demain… Team Céline”, donc aujourd’hui ! Affaire à suivre.