Céline Dion, travaille avec David Guetta

Céline Dion travaille sur son 27ème album. La chanteuse a fait quelques révélations au sujet de son opus. “J’ai déjà commencé à travailler sur ce disque. Pink m’a écrit une chanson (…) Quand je l’ai vue aux Billboard Music Awards, je l’ai remerciée d’avoir pris le temps d’écrire cette chanson, de me donner un outil, un bagage me permettant d’avancer…” Mais beaucoup plus surprenant, le DJ français David Guetta travaille avec Céline Dion sur le nouvel album de la star canadienne. « Ensemble, nous avons écrit une chanson que Céline a prise pour enregistrer. » a ainsi révélé le DJ avant de refuser d’en dire plus.