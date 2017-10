C’est parti pour Journaliste d’Un jour !

Dès ce lundi 02 octobre et pour l’ensemble de la semaine, des classes de lycées réaliseront et distribueront un supplément d’information : C’est la 23eme opération de “Journaliste d’un Jour !”

Concrètement , 1 700 jeunes, issus de 52 classes de lycées d’enseignement général et professionnel, vont se mettre dans la peau de rédacteurs, journalistes, photographes. Objectif : faire paraître chaque jour un supplément gratuit. Une quarantaine de pages environ ! Une opération de presse que l’Alsace mène depuis 1995.

Ces jeunes encadrés par leurs professeurs vont se pencher sur tout type de sujets : le sport, la culture, l’économie, les médias, la vie associative etc…

Pour cela, cinq rédactions éphémères sont installées à Saint-Louis, Mulhouse, Colmar, Sélestat et Strasbourg.

Puis, en parallèle, des équipes de promotion se chargeront de distribuer les journaux.

FLOR FM, partenaire de l’événement, aura le plaisir d’accueillir une dizaine de jeunes, ce mardi 3 octobre en direct dans le MORNING DU 68 avec Julien, Bristol et la journaliste Déborah Verkamer.

A noter que cette édition 2017 “Journaliste d’un Jour” est placée sous le signe de l’altérité, « de l’autre dans sa différence et sa diversité ». Et preuve du succès de l opération, “Journaliste d un jour” est désormais étendue à la Lorraine et la Champagne Ardenne.