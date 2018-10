C’est parti pour la 9eme édition de l ‘opération ” Tous au restaurant”

Nous sommes le 1er octobre ! C’est donc parti pour l’opération “Tous au restaurant”.

Dès aujourd’hui et jusqu’au 14 octobre, vous pourrez déguster la cuisine des magnifiques tables étoilées, bistrots contemporains ou encore des brasseries animées et autres cuisines de terroir, avec toujours la même promesse « Votre invité est notre invité ». Les chefs composent un menu spécial et pour un menu acheté, celui de l’accompagnant est gratuit et identique. Une seule condition, réserver au préalable via le site www.tousaurestaurant.com !

En 2017, vous étiez plus de 200 000 à avoir réservé en ligne votre table dans l’un des 1 500 établissements participants. Pour 2018, les ambitions sont revues à la hausse avec plus de 2 000 restaurants participants, permettant d’accueillir toujours plus de personnes, partout en France.

A savoir que 46 restaurants alsaciens participent à cette opération. Par exemple : “l’Altévic” à Hattstat, “Julien Binz” à Ammerschwihr, “l’Echevin- hôtel le Maréchal” à Colmar ou encore “Autour de la table” à Huningue etc etc….

A savoir que Michel Sarran est le parrain de cette 9eme édition de “Tous au restaurant”.