Vous allez être en charge des tâches suivantes : Premier contact des clients et prospects, vous assurez un accueil et un service de qualité.A l'écoute de leurs besoins, vous renseignez les clients et les orientez vers les commerciaux concernés.Vous réalisez les opérations courantes de guichet dans le respect des consignes de sécurité et des procédures.Vous vendez les produits et services bancaires courants à la clientèle.Bonne connaissance des produits et services proposées à la clientèle.Bonne culture économique et financière.Maîtrise des outils de bureautique (Excel, Word, Powerpoint) eVotre aptitude à la négociation commerciale et votre aisance relationnelle constituent les moteurs essentiels de votre réussite.Vous savez communiquer et travailler en équipe.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7425772