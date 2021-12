Nous recherchons pour notre client basé à Colmar, Un(e) Chargé(e) d'Accueil Polyvalent(e) Les missions pour ce poste sont les suivantes : · Accueil physique des clients · Gestion des appels téléphoniques · Gestion du courriers entrants et sortants · Accompagnement de visiteurs · Gestion des plis et colis à l'arrivée · Gestion des plis et colis au départ · Suivi des stocks



Titulaire d'une formation administrative, vous disposez d'une expérience sur un poste similaire

