Missions

- Vous développez votre portefeuille clients (particuliers, professionnels et entreprises)

- Vous déployez notre stratégie commerciale, en présentant nos offres et notre expertise

- Vous aurez la charge de la fidélisation de votre clientèle

Profil : Vous êtes diplômé(e) d'une formation Bac +2 et vous justifiez d'une première expérience réussie dans la vente. Vous avez un tempérament commercial affirmé

et vos qualités relationnelles sont un atout pour la conquête et la fidélisation de vos clients.

Vous bénéficierez :

D'une formation qualifiante et un accompagnement dans vos démarches administratives,

Des outils digitaux ainsi que des supports de communication,

D'une large autonomie dans la gestion de votre activité.

Poste à pourvoir sur le secteur de Colmar et dès que possible.

Rejoindre Pilliot Assurances, c'est faire le choix d'une entreprise familiale, ayant plus de 50 ans d'expérience, en constant développement sur l'ensemble du territoire français.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/123DMJG