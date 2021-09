Dotez d'un sens du commerce et de la relation client ?⚠ Une expérience en assurance n'est pas nécessaire ! Seule votre motivation nous importe !Parce que participez à de nouveaux challenges vous motive et vous anime ?

Ce poste vous correspond ! Notre client, dans le cadre de son développement, recherche un Conseiller développement relation client H/F énergique.

Vos missions s'articulent autour de 4 notions : Conseiller, conquérir, fidéliser et convaincre ! Vous êtes l'interlocuteur privilégié et le garant de la satisfaction clients et prospects.Vous gérez un portefeuille de clientèle à qui vous proposez et vendez des services et contrats d'assurances (Habitation, automobile, santé, épargne/assurance-vie, crédit..)Vous comprenez vos clients mieux que personne et savez leur proposer des solutions adaptéesSi vous avez la bougeotte, vous trouverez du rythme dans vos activités, de la diversité dans les échanges et du challenge au quotidien !Afin de vous accompagner dans votre intégration, vous bénéficierez d'une formation de plusieurs semaines aux techniques commerciales, aux produits et aux outils métiers propres à l'enseigne

Vous êtes titulaire d'un Bac ou Bac +2 dans le domaine du commerce ( BTS MUC, BTS NRC, DUT TC, DUT GACO ect..) et vous avez idéalement une première expérience dans la vente

Vous êtes une personne dynamique et vous vous adaptez facilement

Vous avez le sens de la relation client, le sens de la vente et de la négociation

Votre esprit d'équipe vous permet d'atteindre les objectifs fixés

Vous avez une bonne capacité d'écoute et d'analyse essentielles pour relever de nouveaux challenges ! Alors rejoignez-nous, et partez pour de nouvelles aventures !

Consultante responsable du projet : Adeline MANFREDI linkedin.com/in/adeline-litolff-manfredi

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0914719