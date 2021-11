Pour notre client basé dans la région Colmarienne, nous recherchons un Chargé de Clientèle en centre d'appels (H/F). Vos missions consisteront à gérer les appels des clients, prendre en compte leurs besoins et gestion des urgences pour planifier les travaux des techniciens pour la remise à neuf des appartements. Vous serez amené à suivre les dossiers administratifs et à effectuer diverses tâches administratives inhérentes au poste. Vous disposez d'une bonne gestion du stress, d'un excellent relationnel client et d'un super esprit d'équipe. Vous savez vous adapter rapidement à tous changements de situations, êtes polyvalent et autonome. Avantages : CE, primes, 13 ème mois, tickets restaurants...

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/4649655