ENVIE DE VOUS LANCER DANS UNE NOUVELLE AVENTURE ET DE DEVENIR CHERCHEUR DE TALENTS Dans le cadre de l'ouverture d'une nouvelle agence à Bourges (18), nous recrutons un Chargé de Recrutement H/F. A ce titre, vos missions seront les suivantes : - la mise en oeuvre d'actions de recrutement en adéquation avec les profils recherchés par les entreprises utilisatrices ; - la participation aux sessions de recrutements en masse et aux salons de recrutement ; - l'évaluation des candidatures (entretiens individuels, contrôles de références...) ; - le suivi des missions, dans un souci d'amélioration constante de la qualité de nos prestations ; - la gestion administrative des dossiers des salariés (contrat de travail, DUE, visites médicales, ...).



Plus qu'un diplôme nous recherchons avant tout des compétences et un savoir être. Vous êtes reconnu pour votre réactivité, votre polyvalence, votre aisance relationnelle et votre rigueur. Vous avez une capacité à gérer l'urgence et à prioriser vos tâches avec pour objectif la satisfaction client. Une première expérience dans le travail temporaire est indispensable.

