En relation étroite avec votre Responsable d'Agence, vous savez avant tout écouter vos clients et leurs problématiques pour leur apporter des réponses pertinentes de délégation intérimaire ou de présentation de candidats (CDD/CDI). Anticiper, développer et gérer les ressources intérimaires et candidats de l'agence vous permet de connaître de manière précise les profils que nous pouvons mettre à disposition de nos clients.

Analyser les besoins de vos clients, réaliser le recrutement des candidats et des intérimaires adaptés (sourcing, évaluation, sélection, etc.), suivre le bon déroulement des prestations, s'assurer de la satisfaction des clients pour devenir de plus en plus pro-actif(ve) dans vos nouvelles propositions, voici les points clés de votre mission.

Côté « candidats », vous êtes l'acteur incontournable de la gestion des ressources intérimaires (formation, fidélisation, parcours professionnel, etc.) mais aussi de la constitution et de la gestion d'un vivier de candidats cohérent avec les besoins prévisionnels des clients de l'agence

Description du profil :

Votre profil pour devenir Chargé(e) de Recrutement

Une formation Bac+2 ou équivalent dans le domaine Commercial ou des Ressources Humaines associée à une expérience dans le recrutement, idéalement en agence d'emploi, vous donnera tous les atouts pour réussir.

Doté(e) de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre sens du service et votre goût du challenge.

En rejoignant le Groupe Synergie, vous bénéficiez de plusieurs avantages : un PEE, une participation, un régime de prévoyance et santé, des chèques restaurant, les avantages du CSE et des perspectives d'évolutions au niveau national et international.

Découvrez le métier de Chargé de Recrutement en images : https://bit.ly/2sUlKWE

Dans le cadre de sa politique diversité, Synergie étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

