Vos missions :

Vous gérez le processus de recrutement dans son intégralité pour l'ensemble de nos établissements (analyse des besoins, diffusion, entretiens de pré qualifications, suivi, exploitation de vivier, )

Vous gérez les intérimaires dans son intégralité (contact des agences d'emploi partenaires, gestion des contrats et des factures) ;

Diverses missions administratives (gestion des congés, des stagiaires, etc, )

Votre profil :

Vous êtes issu(e) d'une formation dans le domaine des Ressources Humaines ;

Doté(e) de réelles capacités rédactionnelles, d'un bon relationnel et d'une grande capacité d'adaptation, votre esprit d'analyse et de synthèse constitue votre force ;

On vous reconnaît un bon sens du service et une envie d'apprendre ;

Rigueur, réactivité et confidentialité sont des qualités attendues à ce poste.

