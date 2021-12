Le poste est à pourvoir dans le cadre d'une tâche intérim à temps plein.Rattaché au responsable d'agence, vous avez pour tâche l'accueil physique et téléphonique des clients. Vous intervenez dans la gestion du flux des personnes, ainsi que sur la gestion de la boite mail agence et diverses opérations de banque (virements, commandes de cartes, de chéquiers, retrait d'espèces).

Vous avez un rôle de conseiller(ère) auprès des clients professionnels et particuliers.

Vous pouvez être amené(e) à prendre des rendez vous auprès des différents conseillers en banque.

Les horaires de travail seront les suivants : du mardi au vendredi de 8H30 à12H30 puis de 13H30 à 18H15 sauf le jeudi 13H30 à 19H et samedi de 8H30 à 13H15.

Taux horaire 12.23 + 13ème mois + indemnité de repas.

