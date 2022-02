Description du poste : Dans le cadre de votre poste de Conseiller Accueil Banque F/H, vous travaillez au sein d'une agence bancaire équipée d'un mur d'argent. Rattaché(e) au responsable de l'agence, vous avez pour mission de gérer et d'orienter le flux clients. Vous réalisez les opérations de banque telles que les virements, les retraits... (pas de manipulation d'espèces en guichet). Vous conseillez les clients dans l'utilisation des automates. Vous devez également saisir les opportunités de vente lors d'un contact client (téléphone ou accueil) et réaliser des actes de vente tels que la prise de rendez-vous pour les conseillers ou encore proposer de produits adaptés aux besoins des clients. Par ailleurs, vous devez mettre a jour la base de données clients et participer a l'amélioration des processus de qualité. Le poste est prévu du mardi au vendredi de journée et le samedi matin. Description du profil : Vous devez être titulaire d'un Bac+2 (obtenu), idéalement en Banque/Assurance obtenu et avoir au moins 6 mois d'expérience dans un poste similaire. Vous avez un réel sens du conseil, du service et du commerce. Une grande partie des clients étant étrangère, la pratique de l'Allemand et/ou de l'Anglais est appréciée.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/8952510