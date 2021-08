Accueil physique et téléphonique des usagers et réponses aux questions de la vie communale / Gestion des salles communales ( planning des réservations ) Organisation des manifestations communales ( envoi des courriers d'invitation, organisation matérielle de l'évènement en lien avec le service technique, intendance) Organisation et suivi des demandes des associations / Organisation "spécial jeunes" en lien avec les élus de la commission "jeunes" (préparation planning, inscriptions et suivi des activités proposées pendant les vacances scolaires) Maitrise de Pack Office connaissance de l'environnement et des compétences communales Merci de verifier votre eligibilité au contrat CUI/CAE auprès de votre conseiller.

