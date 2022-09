Nous recherchons pour notre client sur Brunstatt, un Chargé d'Accueil (H/F).



Vous avez pour missions :



- L'accueil téléphonique, la transmission des appels et la prise de message,

- L'accueil physique et la gestion des badges visiteurs,

- La gestion du courrier entrant et sortant,

- Diverses missions administratives basiques (photocopie, numérisation...) selon les besoins des services.



Remplacement de congés, du 12 au 30/09/22.

35h du lundi au vendredi (amplitude 8h-17h).

SMIC + 13ème mois.