Nous recherchons pour notre client association basée à Mulhouse, un Chargé d'Accueil (H/F).



Vous avez pour missions :



- L'accueil physique et téléphonique,

- La constitution et le suivi de dossier,

- La saisie de données informatiques,

- Diverses misions administratives basiques selon les besoins du responsable.



Mission longue durée, à pourvoir dès maintenant.

35h : 8h30-12h / 14h-17h30 sur 5 jours (du lundi au vendredi et du mardi au samedi - 1 semaine/2).

Rémunération au smic.