Responsable d'un portefeuille de clients professionnels (exploitants, TPE, artisans, commerçants, professions libérales), vous êtes leur interlocuteur·rice privilégié·e et les accompagnez dans la réalisation de leurs projets et le développement de leur activité.

Vous conseillez votre clientèle et lui proposez des produits et services adaptés (épargne, flux, assurance- prévoyance, financement.) et la fidélisez notamment en développant une double relation (privée/professionnelle).

Acteur·rice de terrain, votre rôle consiste également à conquérir de nouveaux clients professionnels via la prospection et la recommandation.

Accompagné·e par votre Directeur·rice de Marché, vous jouez un rôle clé dans les agences de votre secteur.

Diplômé·e d'une formation de niveau Bac+2 minimum, idéalement Bac+3, vous avez acquis une expérience réussie dans la gestion de portefeuille sur le marché des professionnels.

Doté·e de compétences en comptabilité et en finance, vous êtes en capacité de comprendre et d'analyser un bilan.

Votre sens de l'écoute et vos qualités relationnelles vous permettent d'instaurer aisément une relation de confiance avec vos clients.

Curieux·euse et pro actif·ve, vous savez créer un réseau relationnel interne et externe.

Vous avez une réelle appétence commerciale et relever des challenges vous anime !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/6112959