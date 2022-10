Poste en CDI, à pourvoir dès que possible. Rémunération à négocier selon profil, sur 13 mois + avantages.

La gestion des relations externes et participation aux réunions,

Réaliser les appels d'offres, dans le respect des délais et réglementation des marchés publics en vigueur,

L’analyse des offres et élaboration du programme de l'opération,

Réaliser les études de faisabilité (projets en opérations neuves, réhabilitation …) et l’élaboration des dossiers techniques,

Etudier les opportunités d'achat et recueillir les éléments techniques nécessaires à l'acquisition,

Profil recherché

Issu d’une formation supérieure type Bac +2/3 en bâtiment, architecture ou équivalent, vous justifiez d'une expérience de 2/3 ans minimum dans la gestion et le suivi d'opérations immobilières.

Vous avez une bonne connaissance de la réglementation de la construction, de l'urbanisme et de l'environnement appliquée au logement social.

Vous avez également une bonne connaissance de ses modes de financement et des marchés publics.

Savoir gérer des dossiers PMR est indispensable.



Rigueur, organisation et excellent sens de la communication sont des atouts indispensables à votre réussite dans ce poste.



Permis B valide obligatoire.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-s6gkwsa3oq.html