You Match ! recrute, pour le compte d'une agence d'assurance polyvalente et multi-marchés, un collaborateur commercial d'agence (H/F) pour accompagner son développement à Colmar.

Rattaché/e à la direction de l'agence, vous contribuez activement au développement de son activité. Vous accueillez les prospects et clients, professionnels et particuliers. Vous établissez avec chacun d'entre eux une relation privilégiée et veillez en permanence à leur apporter un service de qualité, dans un objectif de satisfaction et de fidélisation. Dans le cadre de RV spontanés ou planifiés en agence, vous les conseillez, présentez les solutions les mieux adaptées à leurs besoins et attentes et assurez la bonne gestion de leurs contrats d'assurance dommages et de personnes (appels à cotisation, suivi des encaissements, gestion des sinistres). Vous participez également au bon traitement et suivi des demandes de tarification et d'informations émanant du site Internet.

Description du profil :

De formation supérieure en assurance (Bac + 2 minimum), vous bénéficiez d'une expérience réussie de 3 à 5 années dans une fonction similaire, acquise chez un agent général ou un courtier. Rigoureux/se, méthodique et vif/ve d'esprit, vous êtes en mesure d'analyser les besoins des clients, d'apprécier le risque assurantiel et d'apporter un conseil sincère et responsable. Doté/e d'une aisance relationnelle, vous aimez travaillez en équipe et prendre des initiatives. Vous faites preuve d'écoute, d'un grand sens du contact et d'un esprit client affirmé. Enfin, vous maîtrisez les outils bureautiques classiques (Pack Office).

Votre fiabilité et votre réactivité font de vous une personne de confiance sur laquelle peut s'appuyer l'agent pour s'assurer du bon fonctionnement de l'agence et du développement du portefeuille.



L'entreprise vous propose :

- un contrat de 35 h hebdomadaires, du lundi au vendredi

- un salaire fixe de 1500 € nets mensuels + commissions sur affaires nouvelles

