Titulaire d'un diplôme dans le domaine de la plasturgie ou mécanique, vous souhaitez intégrer une entreprise conviviale et à l'écoute ? Venez rejoindre l’équipe de notre client !

Nous recherchons pour l'un de nos clients, entreprise industrielle basée sur le secteur de Saint-Louis: un chargé de conception outillage et pièces plastiques H/F.

Au sein d’une équipe R & D, le Chargé de Conception rédige et gère le cahier des charges, modélise des plans 2D / 3D, conçoit des outillages et des pièces pour l’injection thermoplastique ainsi que des périphériques pour l’atelier de production. Vos missions principales seront les suivantes :

• Etude des projets et avant-projets :

Réception et étude du dossier technique (normes, cahier des charges…)

Recherche de la solution technique la mieux adaptée en termes de coût et de facilité de fabrication

Définir avec les collaborateurs du projet les objectifs et les délais de réalisation des différentes tâches

Préparer en amont les éléments de chiffrages et / ou de facturation

• Elaboration du plan d’ensemble et des plans de détails des projets :

Création de l’image en 3D des pièces Vérification de la viabilité du projet grâce à une série de simulations Création du plan détaillé (cotations, états de surface et normes de fabrication)



• Suivi du développement des projets :

Rencontre avec les chefs de projets et les opérationnels afin de prendre connaissance des améliorations possibles

Former et animer des réunions avec les acteurs intervenant sur le projet afin d’effectuer les choix et l’affectation des ressources, en fonction des différentes contraintes (techniques, financières, délais, …)

Suivre et contrôler le déroulement du projet, l’exécution du planning et le respect du budget

Organiser les essais en laboratoire

Analyser les résultats obtenus et, en fonction de ceux-ci, orienter les nouveaux essais

Animer des points réguliers avec l’ensemble des partenaires : état d’avancement du programme, suivi du partage de connaissance, validation des résultats.

• Contrôler et finalisation du projet R&D :

Assurer le « reporting » final du travail auprès de son responsable, et / ou de la Direction

Définir les cahiers de charges techniques en lien avec le service industrialisation et production pour garantir la faisabilité et la qualité technique des solutions proposées

Elaborer des dossiers techniques à destination d’autres services (qualité, achats, études) afin de verrouiller la production du produit : références des matières premières, formulation, paramètres du process, durée de vie du produit.

• Elaboration de nouvelles solutions techniques :

Nouvelle étude du projet à l’aide des informations terrain afin d’apporter et de proposer des améliorations

Gérer les projets selon la méthodologie « jalon » de l’entreprise

Suggérer une innovation pour répondre à une demande client concernant l’amélioration technique d’un nouveau produit ou d’un produit existant.