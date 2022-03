ADAPEI PAPILLONS BLANCS D'ALSACE recrute pour son Siège Administratif situé à Didenheim (68350)

1 Chargé de formation et de communication RH (H/F) à temps plein en CDI

Rejoignez une Association regroupant 1400 professionnels sur plus de 50 établissements ayant pour mission d'accompagner plus de 2500 personnes en situation de handicap et devenez notre

Chargé(e) de formation et de communication du Pôle Ressources Humaines !

Vous évoluerez au sein d'une équipe dynamique et motivée en charge des missions de développement RH, recrutement, formation, GPEC, Communication RH. Votre goût pour la communication sera un atout indéniable pour développer notre marque employeur !

MISSIONS

Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe en charge des Ressources Humaines, et conformément aux valeurs associatives, il/elle aura les missions suivantes :

- Ressources Humaines :

o Ingénierie et suivi d'un plan de développement des compétences transverse

o Communication interne du pôle :

Animation de l'intranet et du portail RH à destination des établissements et des salariés de l'Association

Organisation des événements du pôle RH (salons / rencontres partenaires / réunions des nouveaux embauchés / réunions d'information « retraite » )

Construction et organisation de séminaires

Formalisation de procédures et de notes juridiques sur l'actualité sociale

Création d'outils, de supports de communication et de formation concernant la politique RH de l'Association (accords d'entreprise / CC )

Coordination et soutien dans l'animation du réseau interne des référents RH (tuteurs / SST / référents TMS / )

Mise à jour de documents institutionnels RH (livret d'accueil / organigrammes /fiches métiers )

o Communication externe du pôle à destination des écoles et partenaires

o Suivi des entretiens professionnels

o Contribution à l'élaboration des rapports / bilans et indicateurs d'activité du pôle

- Diverses missions et projets liés au fonctionnement du service

PROFIL

A minima titulaire d'un Bac + 3 en Gestion des Ressources Humaines et/ou juridique, le/la candidat(e) justifie :

- d'une expérience réussie au sein d'un service des Ressources Humaines

- d'une aptitude à communiquer, à faire preuve de réactivité et à innover

CONDITIONS

CDI à temps plein à pourvoir rapidement

Rémunération selon Convention Collective du Travail de mars 1966 (technicien supérieur)

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128VVZM