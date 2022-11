Expliquer aux locataires leurs obligations contractuelles en matière d'entretien et d'utilisation des équipements, leurs responsabilités techniques et financières en cas de réparations locatives;

Suivi et gestion technique du patrimoine:

Vérifier le bon état et la conformité des logements avant leur remise en location;

Participer au suivi du patrimoine (listing et cartographie des logements et annexes rattachés, mesure des logements,...) et faire établir les diagnostics et documents réglementaires;

Diagnostiquer l'état des logements, prévoir et programmer les travaux d'entretien et de mise à niveau à engager, les chiffrer et communiquer les informations aux autres services de l'office concernés dans le respect des enveloppes budgétaires;

Préparer, rédiger et transmettre les bons de travaux aux prestataires ou à la régie de l'office;

Suivre et contrôler la bonne exécution des travaux, valider les factures correspondantes, établir et envoyer aux locataires sortants les mémoires de facturation.